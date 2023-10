Le Petit Q : Usher enflammera la scène du Super Bowl 2024

On connaît l’un des artistes qui se produira durant le mi-temps du Super Bowl LVIII le 11 février 2024 dans l’antre de l’Allegiant Stadium de Las Vegas. Il s’agit de Usher. « L’honneur d’une vie » pour l’artiste R&B qui se produisait ce lundi 25 septembre, et pour une résidence de 10 jours à La Seine Musicale de Paris lors d’un show intimiste. L’occasion pour les nostalgiques de fredonner ses plus grands titres. L’artiste âgé de 44 ans a également révélé la date de sortie de son futur album intitulé « Coming Home », qui se fera le jour même de l’évènement sportif planétaire.