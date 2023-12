Le Petit Q : Young Thug avoue-t-il ses crimes à travers ses textes ?

Ce lundi 27 novembre, s’est ouvert plus en profondeur aux Etats-Unis le procès du célèbre rappeur d’Atlanta, Young Thug, qui a débuté il y a onze mois. Le rappeur de 32 ans est accusé de révéler à travers les textes de ses titres, des aveux pour les crimes dont il est accusé. Il se retrouve en effet dans l’œil du cyclone suite à des soupçons concernant son potentiel profil de chef de gang et au sujet d’activités criminelles que son label dissimulerait, il est également soupçonné de meurtres et de trafic de drogue. Jeffrey Lamar Williams, de son vrai nom, a été inculpé en mai 2022 dans l’Etat de Georgie, pour appartenance présumée à une branche du gang des « Bloods », connu sous le nom de « Young Slime Life ». Les mêmes initiales que son label Young Stoner Life Records, créé en 2016. 17 extraits des titres de Young Thug sont mis en cause, dans lesquels le rappeur évoque des histoires de gangs, d’argent, ou encore d’assassinats. Une centaine de témoins devraient, tour à tour, défiler à la barre. En juin 2023, Young Thug a justement dévoilé un nouvel album intitulé « Business is Business », où on le voit sur la pochette assis dans une salle de tribunal.