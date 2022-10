Le plus vieux préservatif a 3400 ans

Le préservatif a été inventé pour lutter contre les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses non-désirées. Le plus vieux jamais retrouvé date de 3400 ans et était dans la tombe de Toutankhamon. Il était en lin très fin trempé dans de l’huile d’olive, et retenu par des bretelles qu’on se nouait autour de la taille. Mais au XIXème siècle, on n’utilisait pas le terme préservatif, on parlait de : gants des dames, peaux divines, chemisettes, redingotes anglaises ou bien capote. Et cette contraception coûtait très cher pour l’époque : l’équivalent actuel de 28 à 40 euros la pièce. C’est l’entreprise de pneus GoodYear qui a révolutionné les préservatifs en lançant une gamme en caoutchouc. Leur coût bien plus abordable participera à la démocratisation de leur usage.