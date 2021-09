Le Portrait du 20h15 Express : Svetlana Tikhanovskaïa, opposante biélorusse

Svetlana Tikhanovskaïa est l’opposante n°1 à la dictature en Biélorussie. Quotidien l’a rencontrée et a pu la suivre pendant deux jours pour comprendre comment elle mène son combat pour la démocratie dans son pays alors qu’elle a été forcée de fuir la Biélorussie. Svetlana Tikhanovskaïa est l’une des opposantes politiques les plus actives d’Europe. Elle se bat contre la présidence d’Alexandre Loukachenko, proche de Vladimir Poutine, qui conserve le pouvoir depuis 27 ans dans le pays. Cet été, il a toutefois fait face à une vague de protestation sans précédent menée par Svetlana, candidate de l’opposition à la présidentielle, devenue vedette des manifestations. Alexandre Loukachenko a peu apprécié de voir son pouvoir contesté. Menacée, Svetlana Tikhanovskaïa a dû fuir son pays. Depuis la Lituanie où elle a trouvé refuge, son combat continue. Cette ancienne professeure d’anglais passe désormais tout son temps à faire pression sur les dirigeants occidentaux pour demander la libération des opposants politiques au régime de Loukachenko – dont son mari fait partie – et la tenue d’élections libres. Valentine Watrin, Baptiste Bril et Baptiste Gondouin l’ont retrouvée dès son arrivée à Paris mercredi, avant sa rencontre avec plusieurs personnalités politiques.