Le premier échange poli (ou presque) entre Jean-Philippe Tanguy et Aurore Bergé

Dans le com 2027 de Julien Bellver, on démarre avec le débat des seconds couteaux du week-end : le RN face au gouvernement. Jean-Philippe Tanguy était en grande forme hier soir face à une Aurore Bergé qui s’était transformée en journaliste lors du débat.

En savoir plus sur Julien Bellver