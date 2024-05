Le Premier ministre slovaque victime d’une tentative d’assassinat

Robert Fico, le Premier ministre de Slovaquie, a été visé par une tentative d’assassinat mercredi 15 mai. Touché de plusieurs balles dont une qui a atteint l’abdomen, le chef du gouvernement est toujours dans un état critique. Le profil de l’assaillant a vite été rendu public : il s’agit d’un poète âgé de 71 ans dont les motivations restent encore floues. Le climat politique est extrêmement tendu depuis l’élection présidentielle du mois dernier, tandis que Robert Fico, populiste et pro-russe, avait été réélu au mois d’octobre. Cette attaque risque de compliquer encore un peu plus le paysage politique de la Slovaquie.

En savoir plus sur Julien Bellver