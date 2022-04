Le prochain Premier ministre sera-t-il une Première ministre ?

Qui sera le nouveau Premier ministre d’Emmanuel Macron ? Depuis la réélection du président sortant dimanche soir, les chaînes d’info sont en boucle sur la question et n’ont pas hésité à déployer les grands moyens pour obtenir des réponses. Et si c’était une femme ? Et si c’était une femme écolo ?