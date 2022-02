Le Q d’or de la championne revient à Clarisse Agbegnenou

Le Q d’Or de la championne de l’année revient à l’immense Clarisse Agbegnenou. La Judokate la plus titrée de l’histoire, porte-drapeau de la délégation française aux Jeux Olympiques, deux fois médaillées d’Or vient de recevoir la Légion d’honneur et a désormais sa place dans le Larousse. Et ce n’est qu’un début.