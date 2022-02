Le Q d’or de la série pour "En thérapie" de Nakache et Toledano

C’est une série forte, une série troublante, émouvante, puissante et c’est depuis peu la série la plus regardé de l’histoire de la chaîne Arte. « En Thérapie », d’Olivier Nakache et Eric Toledano remporte le Q d’Or de la série de l’année.