Le Q d’Or de l’actrice revient à Léa Seydoux

« The French Dispatch » de Wes Anderson, « Tromperie » d’Arnaud Despleschin, « France » de Bruno Dumont et – juste – le dernier James Bond « Mourir peut attendre » : on a vu Léa Seydoux partout au cinéma cette année. De quoi mériter amplement le Q d’Or de l’actrice.