Le Q d’Or du champion pour Edouard Mendy

Edouard Mendy a tout gagné : la Ligue des Champions, la Coupe du monde des clubs, la Supercoupe d’Europe avec Chelsea et la coupe d’Afrique des nations avec le Sénégal. Mais aussi l’Award du meilleur joueur international africain et il a été élu meilleur gardien de but par la FIFA. C’est déjà énorme, mais il méritait encore d’obtenir le Q d’Or du champion de l’année.