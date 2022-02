Le Q d’Or du chef de l’année revient à Jean Imbert

L’année 2021 aura résolument été cette de Jean Imbert. Il est devenu le premier chef non étoilé et le plus jeune chef à prendre les commandes de toutes les cuisines d’un palace. Jean Imbert est désormais à la tête du Plazza-Athénée et ça méritait bien un Q d’Or.