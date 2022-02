Le Q d’or écolo revient à Vipulan Puvaneswaran

Impossible de remettre le Q d’Or de l’écologie à un autre que Vipulan Puvaneswaran. Symbole d’une jeunesse engagée et déterminée, Vipulan, 18 ans, participe à faire bouger les choses et à sensibiliser le public sur la nécessité d’agir vite et fort pour protéger la planète.