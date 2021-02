Le QFM Quickie d’Alison Wheeler : bienvenue dans la nouvelle prohibition

En savoir plus sur Yann Barthes

Cette semaine dans son Quickie de l’actu, Alison Wheeler revient sur les dernières paroles d’Emmanuel Macron qui promet un vaccin pour tous d’ici la fin de l’été. Des promesses tellement folles qu’on croirait qu’il nous prend pour sa maîtresse alors qu’on sait très bien qu’au final il ne quittera jamais sa femme et qu’on va se retrouver seule et sans vaccin. Elle revient également sur les nouvelles mesures du gouvernement : restriction, pas restriction, confinement dur ou confinement doux, dépression pour tous ou juste pour les plus jeunes. Bref, on n’y comprend plus rien. Alison Wheeler nous parle aussi des Français retenus loin de leur conjoint ou conjointe, de ceux qui veulent faire des trucs, mais n’ont pas encore compris qu’on ne pouvait plus rien faire du tout et surtout, elle nous présente le futur de la prohibition.