Le QFM Quickie d’Alison Wheeler : non, Jean-Michel Blanquer n’est pas l’enfant caché de Jean Reno et d’un beluga

Le laboratoire Pfizer a annoncé avoir développé un vaccin anti-Covid « efficace à 90 % ». Alors c’est super, mais on rappelle que le labo Pfizer est aussi celui qui a développé le viagra. Faudrait pas confondre les flacons. Avec la découverte de Pfizer, on entend plein de gens dire qu’ils ne font pas confiance à ce « premier vaccin ». Vieux comme le monde cette excuse : à l’époque de Christophe Collomb aussi il y avait des gens pour se méfier, si ça s’trouve c’était ptet même pas un continent qu’il avait trouvé. Côté infox du jour, Alison Wheeler se doit de rétablir la vérité : non, le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer n’est PAS l’enfant caché de Jean Réno et d’un béluga. Un peu de respect quand même.