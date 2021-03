Le QFMTV : Alison Wheeler vous emmène au cinoche

Cette semaine dans son QFMTV, Alison Wheeler répond à Marvin qui se demande pourquoi Nicolas Sarkozy a fait appel de son jugement. Tout simplement parce qu’il se dit victime de l’acharnement de la justice et que, comme le dit le tatouage de Yann Barthès, « seul Dieu peut me juger ». Elle répond également à Sylvie, qui voudrait savoir ce que va annoncer Jean Castex jeudi. Sans boule de cristal, difficile à dire, mais probablement pas le retour à la vie normale. Alison prend même la peine de répondre à Patrice qui a visiblement suivi les mêmes cours de drague que Gérald Darmanin et à Steve qui désespère de retourner un jour au cinéma.