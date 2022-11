Le quartier rouge d’Amsterdam va-t-il disparaitre ?

Trop de bruit et trop de criminalité. Le célèbre quartier rouge d’Amsterdam pourrait disparaître dans les prochaines années pour laisser place à un centre érotique très design. Reste encore à savoir où peut être construit ce bâtiment. Différentes options ont déjà été envisagées, sans qu’aucune n’aboutisse : les résidents n’en veulent pas et les prostituées ne veulent pas, elles non plus, en entendre parler. Une opposition qui rend complexe la délocalisation de ce quartier historique et touristique de la capitale des Pays-Bas.