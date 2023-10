Le rappeur Booba mis en examen

Depuis de longs mois, les clashs entre le rappeur Booba et l’agente de personnalités de téléréalité, Magali Berdah rythme l’actualité. Après des mois d’attaques de l’artiste à travers les réseaux sociaux, la femme d’affaires qui gèrent de nombreux influenceurs, a décidé de porte plainte. Malgré un rôle de lanceur d’alerte certainement utile contre de nombreuses personnes véreuses du métier, le rappeur a été mis en cause suite à un véritable cyberharcèlement contre la femme de 41 ans, avec pas moins de 487 messages agressifs ou moqueurs à son encontre sur son compte Twitter. Magali Berdah est apparue elle soulagée et émue suite à la mise en examen de l’artiste. Mais même s’il est reconnu comme harceleur, il a gagné un certain crédit auprès notamment de politiques.