Que s'est-il passé lors de l’évacuation d’un camp de réfugiés à Paris ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Lundi soir, les forces de l’ordre ont évacués dans la violence un camp de réfugiés récemment installé sur la place de la République à Paris. Plusieurs journalistes, avocats, bénévoles, membres d’associations et citoyens étaient sur place et ont filmé les scènes d’une rare violence. Les images de l’évacuation ont rapidement fait le tour des médias et des réseaux sociaux, provoquant une vague d’indignation. Paul Larrouturou était sur place au moment des faits, il retrace minute par minute le déroulé de la soirée.