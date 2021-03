Le remix de La Compagnie créole à la sauce Castex

Mardi soir, Jean Castex était en direct sur BFMTV face à Maxime Switek et Bruno Jeudy. Il a annoncé de bonnes nouvelles – comme la réouverture des bars et restaurants – et de mauvaises nouvelles – à savoir pas tout de suite. Et il a dit « Bon, bon » plein de fois. On n’a pas pu s’en empêcher.