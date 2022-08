Le retour de Quotidien du 29 août 2022

Quotidien fait sa rentrée ce lundi 29 août. Avant d’attaquer une nouvelle saison, Yann Barthès et son équipe font le bilan de l’été et nous présente les nouveautés de l’année. Pour cette septième saison, on retrouvera Arthur Genre aux commandes du DéZoom, une chronique pour prendre un peu de recul sur l’actualité. Cette semaine, Arthur Genre s’intéresse à l’inflation, dont on parle beaucoup ces dernières semaines et qui n’a pourtant rien de nouveau en France. De son côté Maïa Mazaurette fait un point sur l’épidémie de MonkeyPox, Ambre Chalumeau débriefe l’événement musical de l’été : le nouvel album de Beyoncé, Renaissance. Quant à Azzeddine Ahmed-Chaouch et Sophie Dupont, ils sont déjà sur le terrain pour débriefer l’université d’été de la France Insoumise et la rentrée des ministres. Willy Papa et Étienne Carbonnier terminent ce « Retour de Quotidien » avec le film de vacances des people et une trouvaille signée The Voice Kids Vietnam.