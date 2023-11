Le retour d’Hayao Miyazaki, réalisateur star de l'animation japonaise

Considéré comme l'un des maîtres des films d'animation japonaise, Hayao Miyazaki signe son grand retour avec "Le garçon et le Héron", en salles depuis le 1er novembre 2023. Un retour fracassant alors que réalisateur de 82 ans avait pris quelques années plus tôt sa retraite, et ce pour la septième fois. Ambre Chalumeau revient notamment sur ses oeuvres les plus célèbres.