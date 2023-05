Le grand retour politique et médiatique de Marine Le Pen

Ce 1er mai a été marqué par le grand retour politique et médiatique de Marine Le Pen qui s’était fait discrète ces derniers mois sur la réforme des retraites. La présidente du groupe Rassemblement national à l’Assemblée était au Havre pour une “fête de la nation”, qui renouvelle la traditionnelle fête frontiste consacrée à Jeanne d’Arc. L’ambiance était assez timide pour le discours de Marine Le Pen qui a pris pour cible Emmanuel Macron et le wokisme, le nouveau grand combat du Rassemblement national. Avant cela, Marine Le Pen a accordé une interview au Parisien qui a fait bien plus de bruit : elle a critiqué de manière virulente Elisabeth Borne et se positionne comme la première force d’opposition à Emmanuel Macron.