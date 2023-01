Le fail du Royaume-Uni dans sa (re)conquête spatiale

Cette semaine, le Royaume-Uni a tenté de redevenir une puissance spatiale. Tous les regards étaient tournés vers la mission spatiale « Start Me Up ». Son objectif : mettre en orbite de nouveaux satellites. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu… Après avoir atteint l’espace, la fusée lancée par les Britanniques s’est désintégrée.