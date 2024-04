Le sadomasochisme est-il de retour à la mode ?

Maïa Mazaurette s’intéresse à l’univers SM. Plusieurs éléments de pop culture tels que le film « 50 Nuances de Grey » entre les années 1990 et 2010 ont permis de démocratiser ces pratiques, et aussi notamment grâce à la recherche médicale.

