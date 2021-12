Le sale week-end d’Éric Zemmour à Marseille

Sale week-end pour Éric Zemmour. Le polémiste effectuait son tout premier déplacement à Marseille, un passage écourté et pour le moins raté. Résultat, dans tous les médias, on s’interroge : la bulle Zemmour est-elle en train d’éclater ? Après des semaines de « Zemmour mania », on passe donc à la « Zemmour cata » : tous les éditorialistes, même les plus à droites, ne manquaient pas de critiques contre le polémiste ce lundi.