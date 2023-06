Le secret de fabrication des sacs superfake

La tendance des sacs “superfake” bouleverse l’industrie de la mode. Il s’agit de faux sacs, tellement bien réalisés qu’ils ressemblent à s’y méprendre à d’authentiques modèles. Depuis des mois, ils inondent le marché, en provenance de Chine. Comment sont-ils fabriqués ? Les fabricants de ces sacs commandent d’abord de vrais modèles pour mieux les imiter. Ils se fournissent en matière première en Italie, chez les mêmes fournisseurs que les maisons de luxe. Selon certaines sources, ils emploieraient même d’anciens artisans de grandes maisons qui amènent leur expertise, leurs outils et leur matière parfois. La marque “187 Factory” ne fabrique que des faux mais tellement bien faits que tout le monde se les arrache. Le prix de ces sacs atteint parfois les 600 euros, mais cela reste dix fois moins cher que les modèles d’origine. Même les marques se font avoir : le New York Times rapporte l’histoire d’une Américaine qui achetait de vrais sacs dans une boutique de luxe et ramenait de faux sacs au magasin pour se faire rembourser, sans que la marque ne remarque rien pendant des mois. A quoi sert une marque quand ses produits ne sont pas meilleurs que les copies ? Il faut tout de même rappeler qu’acheter un faux sac est illégal.