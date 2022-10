Le Sénat refuse l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution

Le Sénat a rejeté mercredi 19 octobre la proposition de loi transpartisane pour inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution, soutenue par le gouvernement. La proposition avait été formulée en juin dernier lorsque les Etats-Unis étaient revenus sur ce droit, en laissant le choix du droit à l'avortement aux États. La majorité sénatoriale de droite s’oppose à la volonté de 81% des Françaises et des Français, selon Mélanie Vogel, autrice de la proposition de loi. Son rejet a été acquis par 139 voix pour et 172 voix contre, au terme d'échanges parfois vifs entre la droite et la gauche. Même le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti a défendu ce texte. Mais deux autres propositions de loi constitutionnelles similaires vont être prochainement débattus en novembre à l'Assemblée nationale, à l'initiative de l'alliance de gauche Nupes et du groupe de la majorité présidentielle Renaissance.