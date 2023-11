Le sénateur Joël Guerriau accusé d’avoir drogué une députée

C’est le scandale du week-end au sein de l’univers politique. Le sénateur Joël Guerriau est soupçonné d’avoir drogué une députée à son domicile, et ce en versant une substance illicite dans son verre. Immédiatement, l’avocat de l’homme en charge de la région Loire-Atlantique est monté au créneau, expliquant une erreur de manipulation. Et ce alors que cela devait être réservé à la consommation personnelle de Joël Guerriau. L’homme politique de 66 ans, toujours présumé innocent, tente en effet de se défendre en mentionnant un état stressé et perturbé, et ce pour des raisons personnelles. Les raisons : son chat, malade et en fin de vie.