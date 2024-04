Le Sénégal en plein séisme politique

Dix jours après être sorti de prison, Bassirou Diomaye Faye, le candidat antisystème, a été élu président du Sénégal dès le premier tour, infligeant un camouflet au président sortant Macky Sall. À 44 ans, il devient le plus jeune président élu d’Afrique. Sur place, les journalistes Abda Sall et Stephen Chattour le suivent depuis 4 jours. Lorsqu’ils interrogent les gens sur Diomaye Faye, deux mots reviennent en permanence : espoir et souveraineté. Espoir, parce que c’est le plus jeune président de l’histoire du Sénégal et souveraineté parce que Diomaye Faye promet revenir sur le franc CFA. Le franc CFA est la monnaie commune, utilisée par 14 pays africains. À l’origine, c’est une monnaie coloniale, créée par de Gaulle en 1945. Pour beaucoup aujourd’hui, c’est une monnaie arrimée à l’euro qui permet d’assurer la stabilité économique de ces pays.

