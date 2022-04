Le seul débrief du débat Macron vs Le Pen qu’il vous faut

Si vous n’avez pas regardé les 2h50 de débat de l’entre-deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, on l’a fait pour vous. On a retenu le « J’assume » d’Emmanuel Macron, les attitudes de Marine Le Pen, la battle des expressions et les deux moments où Léa Salamé et Gilles Bouleau ont réussi à exister, malgré eux.