Le sexe a-t-il le même impact que le sport sur le corps ?

Une activité sportive et un rapport sexuel libèrent deux hormones du plaisir, l’endorphine et la dopamine. A la fin de chacune de ces activités, le corps fabrique de la sérotonine qui produit un effet anti-dépresseur. Mais à la différence du sport qui libère de l’adrénaline soit l’hormone du stress, le sexe va délivrer un déferlement d’ocytocine, soit l’hormone de l’attachement. Et à la clef d’un rapport sexuel se trouve souvent l’orgasme. Or, aucun sport n’est connu pour avoir ce même effet.