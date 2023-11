Le sexe peut-il être une arme contre la dépression ?

Les membres de la troupe Starmania, Adrien Fruit, et Alex Montembault posent tour à tour leurs questions « sexe » à Maïa Mazaurette. Le sexe peut-il être bon pour la santé mentale et de fait une thérapie contre la dépression ? Selon la chroniqueuse, il ne peut pas soigner la dépression, et pourrait s’avérer être une addiction supplémentaire. Puis, Maïa Mazaurette aborde le sujet de la place du sentiment amoureux dans la relation sexuelle.