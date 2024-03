Le sexe peut-il faire gagner une élection ?

Maïa Mazaurette tente de décrypter s’il est possible de gagner une élection par le sexe. Cela reste extrêmement rare, à l’exception de la destinée de l’actrice porno italienne « La Cicciolina », devenue députée et qui a fondé un parti politique. La sexualité reste souvent superficielle et immorale dans l’imaginaire collectif autour des politiques.

