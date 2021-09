Le sketch de rentrée de la "Majo"

Chez les En Marche, on ne dit pas qu’on fête la rentrée de la majorité. Parce qu’on est trop cool et trop mignon, on dit qu’on fête la rentrée de la « Majo ». La « majo » est décontractée, elle boit de la sangria dans le jardin, elle fait « tchin-tchin » - mais sans croiser hein ! – elle ne fait pas de discours, elle prépare des petites « bafouilles ». La « Majo » est un sketch qui s’ignore.