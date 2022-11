Le styliste Alessandro Michele quitte Gucci après avoir redonné vie à la marque

L’Italien Alessandro Michele quitte Gucci. Après sept ans à la tête de la création de la marque, le styliste laisse derrière lui un héritage créatif massif. Il a notamment amené la marque vers un style plus baroque et luxuriant, très prisé sur les réseaux sociaux et dans les boutiques. En sept ans, il aura réussi l’exploit de tripler le chiffre d’affaires de la maison de luxe.