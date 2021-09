Le Texas vote une loi limitant drastiquement l’accès à l’avortement

Aux États-Unis, la Cour Suprême a autorisé le Texas à mettre en place une loi réduisant drastiquement l’accès à l’avortement. Désormais, l’avortement n’est plus possible que jusqu’à 6 semaines de grossesse et l’État encourage ses habitants à dénoncer les contrevenants.