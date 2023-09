Le Top de Jean-Michel Aphatie : Nicolas Sarkozy encensé par le JDD après sa tournée des dédicaces

Ces derniers jours, Nicolas Sarkozy a largement fait parler de lui en parcourant de nombreuses villes françaises, à la rencontre de ses lecteurs, dans les librairies. Et ce après avoir publié un ouvrage intitulé, « Le temps des combats » qui a largement été encensé dans les colonnes du Journal du Dimanche. On peut y lire les avis de l’ancien député, Georges Fenech, de son épouse Carla Bruni, ou encore de Pascal Praud, tous positivement unanimes au sujet de l’ancien président de la République. Lundi 4 septembre avait lieu la rentrée des classes. C’est à Rennes que la Première ministre, Elisabeth Borne, et le ministre de l’Education, Gabriel Attal avaient choisi de se rendre au petit matin. Un déplacement effectué en jet privé, pour seulement 38 minutes de vol entre Paris et Rennes. Pourtant, quelques semaines auparavant, Elisabeth Borne avait pris un décret interdisant les vols, déjà assurés en train et durant moins de 2h30. Un décret semble-t-il donc à géométrie variable. Le sujet de l’abaya revient sans cesse ces derniers jours dans l’actualité, en cette période de rentrée des classes. Désormais interdite, certains politiciens souhaitent rendre le port de l’uniforme obligatoire, afin de trancher dans le vif sur ce sujet brûlant. La Secrétaire chargée de la Citoyenneté en France, Sonia Backès, explique elle que c’est une mesure citoyenne.