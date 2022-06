Le Transpi : que de l'amour pour le Hellfest, vous nous aviez vraiment manqué

Ce jeudi dans son Transpi, Etienne Carbonnier nous emmène au Hellfest en Loire-Atlantique. L’événement incontournable pour tous les métalleux qui, après deux ans d’absence, a rouvert ses portes le week-end dernier. Le Hellfest, c’est certainement le festival où l’on trouve les festivaliers les plus cools. Et comme chaque année, on est hyper touché par toutes leurs preuves d’amour, vraiment toutes…