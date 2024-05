Le Transpi : au Rock’n’trail, ça "transpire sévère"

24 heures de course, 182 kilomètres et des montées de malade : le Rock’n’trail à Coutances en Normandie est assurément une compétition qui correspond bien à l’esprit Coubertin. Surtout quand une bande de copains pas très sympa a transformé la course en enterrement de vie de garçon.

