Le Transpi : au rugby à 7, c’est aussi intense sur le terrain qu’après le match

Les équipes de Quotidien se sont rendues à Montpellier pour suivre la troisième édition du Winter Seven, grande compétition de rugby à 7. Une quarantaine d’équipes amateurs s’étaient donnés rendez-vous pour s’affronter et tenter de repartir avec le trophée. Le tout dans une ambiance bon enfant et de franche camaraderie. Mais dès que le coup d’envoi a été donné, l’intensité est montée de quelques crans. Une intensité qui s’est aussi fait pleinement ressentir lors de la troisième mi-temps, surtout pour les grands vainqueurs.

