Le Transpi : Cannes by night, l’envers du décor de la Croisette

Aujourd’hui dans son Transpi, Etienne Carbonnier retourne au Festival de Cannes pour retrouver Raymond, le Cannois qui déteste le Festival et Quotidien. Mais aussi Nicole, bien coquine après avoir récupéré l’autographe de Nicolas Cage. Il a aussi découvert Cannes by night, les fameuses soirées en marge du Festival où les stars se lâchent, dès le début de la nuit.

