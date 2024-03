Le Transpi : cet urban trail qui a commencé beaucoup trop tôt pour un dimanche

Dans son Transpi, Etienne Carbonnier commence la semaine en pleine forme, avec une vraie course de fond dans le Sud : le Nîmes Urban Trail. Une course d’un peu plus de 20km à travers toute la ville et qui débutait à 7h du matin, un peu dur pour un dimanche quand même.

