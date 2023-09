Le Transpi – Coupe du monde de rugby : Jean Dujardin au cœur d’une cérémonie d’ouverture loufoque

Après de longs mois d’attente, la Coupe du monde de rugby a lancé ses hostilités vendredi 8 septembre au Stade de France, avec le match opposant le XV de France et les « All Blacks » néo-zélandais. Un match remporté haut la main par les Bleus malgré quelques frayeurs. Côté spectacle, la cérémonie d’ouverture a mis en scène de nombreux noms et visages connus autour de Jean Dujardin, Yann Arthus-Bertrand ou encore Philippe Lacheau. Dans les tribunes, la fête semblait elle battre son plein, sur de nombreux aspects.