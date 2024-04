Le Transpi : du déguisement de haut niveau au Grand Prix de Serre Chevalier

En cette fin de saison de ski, les équipes de Quotidien se sont rendues dans les Hautes-Alpes afin d’assister au Grand Prix de Serre Chevalier. Une course où les participants peuvent se présenter déguisés, à l’image d’une famille qui avait choisi un thème quelque peu original. Même pas 9 heures du matin, et les candidats étaient déjà bien réveillés pour s’élancer. Et pour s’échauffer, ils avaient droit à un petit parcours d’obstacles. Le grand gagnant de cette édition possède plusieurs cordes à son arc puisqu’il est aussi un grand poète.

