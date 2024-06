Le Transpi : du PQ, des Bretons et des gamelles en caisse à savon

Aujourd’hui dans son Transpi, Etienne Carbonnier nous raconte le spectacle de l’un des plus grosses courses de caisses à savon organisée à Toulouse. Un rendez-vous de déglingos qui rassemblait 40 équipages tous plus créatifs les uns que les autres, avec toujours beaucoup de goût et de légèreté. Sauf quand il s'agit de proposer une caisse PQ avec ses sièges toilettes.

