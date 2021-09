Le Transpi : grosse ambiance pour Johnny Depp au Festival de Deauville

Ce mardi dans son Transpi, Étienne Carbonnier nous emmène au Festival de Deauville. Pendant dix jours, la ville devient carrément une succursale des États-Unis avec drapeaux américains partout et stars d’Hollywood. On y a notamment croisé Bruce Willis, Al Pacino, Steven Spielberg et même Johnny Depp.