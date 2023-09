Le Transpi : la blessure d’Antoine Dupont sur toutes les lèvres

Jeudi dernier, le XV de France a très largement battu la Namibie (96-0), au Stade Vélodrome de Marseille, pour son troisième match de la Coupe du monde de rugby 2023. Dans les tribunes et comme à l’accoutumée depuis le début de la compétition, les costumes les plus insolites étaient de sortie. Immersion avec les supporters français dans les rues de Paris, qui ne semblaient pas très inquiets. Les Irlandais, eux, ont assumé leur rôle d’autre favori en disposant samedi de l’Afrique du Sud, tentante du titre (13-8) au Stade de France. Mais l’information principale de fin de semaine était sans aucun doute la blessure d’Antoine Dupont. Toute la France semble retenir son souffle, et les médias ont décrypté les moindres détails de son opération.