Le Transpi : La coupe mulet fait son retour en force

La Coupe du monde de rugby 2023 bat actuellement son plein en France. Jeudi dernier, le XV de France a connu un match particulièrement compliqué face à une surprenante équipe uruguayenne. Cette Coupe du monde, c’est également l’occasion de découvrir des coupes de cheveux particulièrement originales, et des commentaires plus ou moins bien sentis. Petit tour également du coté des fan zones où l’ambiance est toujours de mise. Et s’il n’y a pas que des spécialistes du rugby, chacun veut avoir son mot à dire.