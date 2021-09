Le Transpi : la course de trottinettes des ptits potes qui se fatiguent jamais

Ce mardi dans son Transpi, Étienne Carbonnier assiste à la course préférée d’Anne Hidalgo : la course de trottinettes. À Bordeaux, ils étaient des centaines à enfourcher leur trottinette pour aider les enfants atteint de cancer. On y était et on s’est fait plein de petits potes.